Lampedusa, ubriaco e sotto effetto di droga provoca incidente: denunciato

Un automobilista è stato denunciato dal personale del Commissariato di Polizia di Lampedusa in seguito a un incidente stradale con feriti, avvenuto nei giorni scorsi in via Pirandello. Gli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine hanno permesso di constatare che il conducente si trovava alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Al termine delle verifiche, l’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria.