Tavola sup per navigare sul fiume platani: si conclude il viaggio in solitaria di Barbera

Dopo quatto giorni di navigazione il velista Andrea Barbera è arrivato questa mattina presso la foce del fiume platani riserva naturale per portare a termine “Halykos Project”, la prima spedizione in solitaria dai monti sicani fino al Mar Mediterraneo a bordo di una tavola Sup stand Up paddle, un progetto unico ambizioso e non convenzionale con l’obiettivo di realizzare un docufilm da divulgare nelle scuole sull’importanza degli sport outdoor a contatto con la natura.

Il progetto, ha anche una valenza scientifica in collaborazione con Arpa Sicilia e Marevivo Sicilia, verrà effettuato uno studio scientifico dettagliato attraverso dei campionamenti che verranno effettuati dal Barbera lungo il fiume platani per avere un quadro chiaro preciso dello stato di salute del fiume, e al termine di questo studio il materiale verrà portato e divulgato in tutte le scuole della Sicilia al fine sensibilizzare i giovani sull’importanza degli ecosistemi naturali inclusi i corsi d’acqua.