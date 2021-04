Tennis: Mattia Gucciardo brilla a Partinico

Brillante prova del giovanissimo tennista agrigentino, Mattia Gucciardo, al torneo di categoria under 10 nazionale Kinder che si è svolto a Partinico domenica 25 Aprile.

Il torneo ha visto la partecipazione di 30 tennisti provenienti a tutta la Sicilia. Mattia Gucciardo, in forza presso il Tennis Club Sant’Angelo di Licata, dopo aver eliminato in semifinale Paolo Carroccio, testa di serie numero 2 del torneo, con il punteggio di 6-0, 6-2, ha ceduto in finale al tie break contro Giuseppe Peralta (testa di serie numero 1) dopo oltre due ore di partita che ha evidenziato l’alto livello dei due giocatori che hanno regalato punti da veri top-player.

Dopo un primo set dominato, chiuso sul 6-2, Gucciardo ha perso il secondo e terzo set, per 7-6, 12-10 sprecando numerosi matchpoint.

Un risultato che regala al bravo tennista agrigentino, oltre che una importante esperienza formativa, il pass per accedere al master finale che si giocherà a Roma contro i migliori d’Italia.

Mattia Gucciardo è allenato dal maestro nazionale FIT e tecnico territoriale della provincia di Agrigento, Giancarlo Giuliana dall’età di 4 anni.

Il suo percorso di crescita lascia intendere che presto riparleremo di questo “Guerriero con la racchetta” in previsione dei prossimi appuntamenti agonistici.