Calcio

Terza categoria, vittorie per l’Atletico Agrigento e lo Sporting Akragas

Al via il campionato di Terza Categoria a girone unico per la provincia di Agrigento

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Al via il campionato di Terza Categoria a girone unico per la provincia di Agrigento. Partenza con il botto per l’Atletico Agrigento che si afferma sul campo del Ponte di Ferro per 4-0 e può persino recriminare per non aver sfruttato oltre quindici palle gol confezionate dai suoi attaccanti. Vince in trasferta anche lo Sporting Akragas sul campo del Burgio e il Camastra contro il Muxar per 3-0. Successo casalingo per il Real Favara contro l’Atletico Burgio per 1-0 mentre Atletico Gattoparto e Pro Ribera si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Il 26 novembre, sarà recuperata la sfida tra Canicattì e Real Castelterminese.

I risultati della prima giornata

Real Favara – Atletico Burgio 1-0
Atletico Gattopardo – Pro Ribera 1-1
Burgio – Sporting Akragas 1-3
Muxar – F.C. Camastra 0-3
Ponte di Ferro – Atletico Agrigento 0-4

CLASSIFICA

Atletico Agrigento 3
Camastra 3
Sporting Akragas 3
Atletico Gattopardo 1
Pro Ribera 1
Burgio 0
Muxar 0
Ponte di Ferro 0
Canicattì* 0
Real Castelterminese * 0
*una partita in meno

FOTO DI NINO PIRANEO

