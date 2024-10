Vittoria sofferta per la Fortitudo Agrigento in casa del Fiorenzuola

Serviva una reazione dopo la sconfitta casalinga contro Desio e la Fortitudo Agrigento trova una vittoria sofferta in casa del Fiorenzuola, capace di imporsi per gran parte del match cedendo nell’ultimo quarto nei confronti della squadra di coach Quilici. Una tripla di Piccone, in netta difficoltà per tutta la partita, e di capitan Chiarastella, hanno ridato il break necessario per la vittoria finale, quest’ultimo chiuderà il match con 17 punti a referto ma il top scorer del match è Alessandro Scarponi, grande protagonista con 21 punti. Fiorenzuola si era portata anche sul +10 senza mai sfruttare il calo di Agrigento che, con grande orgoglio ancora una volta riesce a rimontare e far sua la partita. Si torna subito in campo e mercoledì arriva il derby con Capo d’Orlando al Palamoncada alle 20:30

Fiorenzuola Bees – Moncada Energy Agrigento 68-75 (14-14, 20-18, 24-25, 10-18)

Fiorenzuola Bees: Niccolò Venturoli 21 (3/6, 5/12), Matteo Negri 11 (2/4, 1/6), Ilija Biorac 10 (4/4, 0/0), Luca Galassi 8 (1/3, 2/4), Ozren Pavlovic 6 (0/1, 2/9), Mourtada Gaye serigne 5 (1/2, 0/2), Angelo Guaccio 3 (1/3, 0/1), Riccardo Bottioni 2 (1/3, 0/2), Magaye Seck 2 (0/1, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/0), Alessandro Voltolini 0 (0/0, 0/0), Sebastian Redini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 28 5 + 23 (Niccolò Venturoli 8) – Assist: 17 (Niccolò Venturoli 6)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Scarponi 21 (6/7, 2/6), Albano Chiarastella 17 (4/4, 1/3), Giulio Martini 10 (5/9, 0/0), Fabrizio Piccone 7 (0/8, 1/7), Samuele Miccoli 7 (3/4, 0/1), Nicolas Morici 5 (2/4, 0/2), Robert Disibio 4 (2/2, 0/0), Mait Peterson 2 (1/3, 0/0), Dennis Erhaghewu 2 (1/1, 0/1), Emanuele Caiazza 0 (0/0, 0/2), Raimundo Orrego 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 17 – Rimbalzi: 37 7 + 30 (Nicolas Morici 10) – Assist: 16 (Nicolas Morici 5)