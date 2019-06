Volley, la Seap Aragona pronta per affrontare il Grotte Volley Castellana

La Seap Aragona è partita questa mattina in pullman alla volta della Puglia per affrontare domani sera, mercoledì 5 giugno, alle ore 20, al “PalaGrotte”, il Grotte Volley Castellana nella gara 2 della finale playoff per la promozione in terza serie.

Le biancazzurre, che hanno vinto al tie-break la prima sfida al PalaNicosia di Agrigento, possono chiudere la serie e volare in B1. Se dovesse, invece, vincere la formazione pugliese, il tutto è rimandato alla gara di spareggio in programma sabato 8 giugno, alle ore 18, al palazzetto dello sport Pippo Nicosia di Agrigento. In casa Seap Aragona la concentrazione è altissima e c’è grande voglia di portare a casa la vittoria.

“Sarà un’altra grande partita e ci faremo trovare pronti alla battaglia. Il Grotte Volley Castellana farà di tutto per pareggiare la serie e avrà tanta pressione addosso. La mia squadra dovrà aggredire la partita e giocare al massimo delle proprie potenzialità. Mi aspetto una prova superlativa del collettivo. Dobbiamo limitare al massimo gli errori e dare continuità al nostro gioco”, così dichiara il Coach Paolo Collavini.

La centrale brasiliana Camilla Macedo è pronta alla sfida: “Abbiamo avuto pochissimo tempo per preparare la finale di domani, ma siamo prontissime ad affrontare il Grotte Volley Castellana e cercheremo in tutti i modi di portare la B1 ad Aragona. Non vediamo l’ora di scendere in campo per confrontarci contro un avversario forte ma non imbattibile. Siamo serene e concentrate, in grande forma, e non abbiamo la grande pressione del primo match, che ci ha giocato, inizialmente, un brutto scherzo. Faremo una grande partita”.

La gara sarà diretta dal primo arbitro, Luca Biasin di Brescia e dal secondo arbitro Daniele Stazio di Ancona. La partita sarà trasmessa in diretta streaming, a partire dalle ore 19:50, sulla pagina Facebook della Pallavolo Aragona.