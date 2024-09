Scalia Volley Sciacca, al via l’avventura nel campionato di Serie B

E’ cominciata ieri sera ufficialmente la stagione 2024/2025 di “Scalia Volley Sciacca”, la squadra saccense che prenderà parte al campionato nazionale di serie B di pallavolo. Giocatori, tecnici e dirigenti si sono radunati all’interno del palatenda “Nino Roccazzella”, impianto che dopo tre anni di chiusura per lavori di riqualificazione torna a disposizione dello sport cittadino.

Agli ordini del tecnico Enzo Graffeo è cominciata la preparazione che proseguirà fino all’inizio del torneo, previsto per domenica 27 ottobre. La società dopo l’entusiasmante promozione della scorsa stagione, affronta questa esperienza in un torneo nazionale senza snaturare la linea giovane. La squadra vincitrice del campionato di serie C è stata riconfermata in blocco e rafforzata con gli arrivi di tre giovani promettenti con esperienza nei campionati di B e A3. I nuovi arrivati sono Francesco Carcagnì, 20 anni, schiacciatore posto 4 dal Sorrento di A3, Francesco Tuis, 20 anni, dal San Donà di Piave di B (schiacciatore opposto), Lorenzo De Matteis, libero di 19 anni dal Green Volley Galatone di B, Luca Catalano, 26 anni, dal Mazara (centrale). Non sono esclusi ulteriori innesti.