XXXVI Campionato di scacchi giovanile, primo posto per l’agrigentino Luigi Picone Chiodo

Piccoli campioni crescono. Luigi Picone Chiodo, 9 anni, alunno della IV H Kolbe I.C “Anna Frank” di Agrigento, si è classificato al 1° posto degli under 10 del XXXVI Campionato di scacchi regionale giovanile individuale che si è svolto a Marsala il 20 aprile. Il piccolo Luigi, che appartiene all’Associazione Leonardo Chess club, si prepara per le fasi nazionali che si terranno in Emilia Romagna.