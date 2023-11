Alfasigma completa l’acquisizione di Intercept Pharmaceuticals

ROMA (ITALPRESS) – Alfasigma ha annunciato di avercompletato l’acquisizione di Intercept Pharmaceuticals attraverso la sua società interamente detenuta Interstellar Acquisition. “A seguito del completamento dell’offerta pubblica di acquisto di Alfasigma per l’acquisto di tutte le azioni ordinarie in circolazione di Intercept al prezzo di 19 dollari per azione, al netto di qualsiasi ritenuta fiscale applicabile, […]