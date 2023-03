Auto, Pichetto Fratin “Motore elettrico non può essere unica via”

ROMA (ITALPRESS) – “Norma sullo stop delle auto benzina e diesel dal 2035? Non è accettabile, noi sosteniamo che i target vadano perseguiti ma con un processo di transizione che sia sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico. Non si discute il motore elettrico ma non è l’unica via e non può essere obbligatorio”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ospite di “Zapping”, Rai Radio 1. “Si potrà anche arrivare all’uso dell’idrogeno come carburante” ha aggiunto “il 2035 è domani mattina, in Italia abbiamo la media delle auto che ha 12 anni, essere realistici significa tenere conto di tutte le variabili, serve tutta una fase di accompagnamento verso il futuro”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).