MILANO (ITALPRESS) – Riaperti alle 7,00 di questa mattina in 105 comuni italiani, i seggi per il ballottaggio delle elezioni comunali. Si vota, tra gli altri, a Firenze, Bari e Perugia, Campobasso, Potenza, Lecce e Caltanissetta. In tutto sono 14 i capoluoghi chiamati a scegliere il sindaco. Oggi i seggi resteranno aperti fino alle 15 […]