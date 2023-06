ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro lavoro non è ancora finito. Escludiamo un mutamento sostanziale delle prospettive di inflazione, quindi continueremo a innalzare i tassi a luglio”. Lo dice la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, parlando al Forum della Bce a Sintra, in Portogallo.“L’inflazione nell’area dell’euro è troppo elevata e rimarrà prevedibilmente tale per […]