ROMA (ITALPRESS) – Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e PA, ha siglato “con soddisfazione delle Organizzazioni Sindacali” l’accordo del contratto integrativo aziendale per gli anni 2024-2026. L’intesa riguarda per la prima volta tutte le società del Gruppo guidato da Maximo Ibarra, ad eccezione delle neo-acquisite Be – Shaping The Future e Atlantic […]