ROMA (ITALPRESS) – In Italia è del 49,69% l’affluenza definitiva alle urne per le Europee. Emerge dai dati del Viminale relativi alle 61.650 sezioni interessate dal voto. Un italiano su due dunque non è andato a votare. Alle precedenti consultazioni europee, datate maggio 2019, si era recato ai seggi il 56,09% degli aventi diritto: il […]