Exit poll, Rocca e Fontana nettamente in vantaggio in Lazio e Lombardia

ROMA (ITALPRESS) – Francesco Rocca e Attilio Fontana, candidati del centrodestra, sono in netto vantaggio alle elezioni regionali in Lazio e Lombardia, secondo i primi exit poll Opinio Italia per la Rai.Ecco la situazione nel dettaglio. Nel Lazio Francesco Rocca (centrodestra) è tra il 50,5 e il 54,5%, Alessio D’Amato (centrosinistra) tra il 30 e […]