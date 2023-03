Fiorentina ai quarti di Conference con il Lech Poznan

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Saranno i polacchi del Lech Poznan gli avversari della Fiorentina ai quarti di finale di Conference League. Questo l’esito del sorteggio di Nyon effettuato oggi. L’andata si giocherà il 13 aprile in Polonia, il ritorno una settimana dopo, il 20, al Franchi. In caso di passaggio del turno, in semifinale i […]