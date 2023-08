GENOVA (ITALPRESS) – Inizia nel migliore dei modi il campionato 2023/2024 della Fiorentina che non lascia scampo al neopromosso Genoa, stendendolo al Ferraris per 4-1 con le reti di Biraghi, Bonaventura, Gonzalez e Mandragora. I viola si dimostrano una grande formazione piena di risorse e che punta ad essere una delle protagoniste del torneo. Per […]