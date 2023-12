ROMA (ITALPRESS) – “L’accordo è possibile e necessario”. Così, in un’intervista a La Stampa, il commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, in merito al nuovo Patto di stabilità.“Occorre un accordo che permetta più realismo nella riduzione del debito e più spazi per la crescita – aggiunge -. Io rivendico la proposta iniziale della […]