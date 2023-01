Giustizia, Meloni “Nordio ha piena fiducia, lo incontrerò a breve”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho chiesto a tutti i ministri di stilare un cronoprogramma. Mi piacerebbe lavorare su una calendarizzazione del lavoro di quest’anno, la riforma della giustizia è uno dei temi. Ho in programma di incontrare tutti i ministri. Ogni giorno leggo i giornali e vedo che ho mille problemi con un sacco di ministri, che però non ritrovo in Cdm”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa ad Algeri.“Io mi sono battuta per avere Nordio in via Arenula, e con lui c’è un rapporto ottimo, ribadisco che ha la mia piena fiducia. La giustizia intende lavorare da subito sulla giustizia, e quello con Nordio sarà uno dei primi incontri”, ha aggiunto.“E’ necessario mettere mano alle cose che non funzionano, sicuramente quello che non funziona è un certo utilizzo delle intercettazioni, per mettere mano a questo tema però non c’è bisogno di uno scontro tra politica e magistratura, anzi credo si debba lavorare insieme, quello che provo a metterci io è il buon senso per risolvere i problemi”, ha sottolineato Meloni.

