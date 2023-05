Gli italiani e la paura degli insetti, da Nord a Sud reazioni diverse

ROMA (ITALPRESS) – Le temperature miti e le belle giornate della stagione primaverile portano con sè il risveglio della natura e il ritorno degli insetti. Che siano volanti o striscianti, continuano a fare paura e a dare fastidio. Ma come si reagisce alla vista di un insetto? Non tutti reagiscono allo stesso modo e anche tra le diverse regioni d’Italia le reazioni sono differenti. Da una ricerca che Rentokil Italia, azienda specializzata nel monitoraggio e controllo degli infestanti del gruppo Rentokil Initial, ha commissionato a BVA-Doxa in generale emerge un clima di terrore tra gli italiani: uno su quattro scappa urlando alla vista di questi animali, invece che gestire la situazione.Nel Nord Est c’è grande collaborazione, infatti gli abitanti di queste regioni sono quelli che chiedono maggiormente aiuto a familiari ed amici nel momento in cui vedono un insetto.Nella top 3 degli insetti che creano maggior fastidio in casa, vi sono al primo posto le zanzare per ben il 70% dei rispondenti del nord est, a pari merito con blatte e scarafaggi, seguite da cimici per il 63%.Nel Nord Ovest sono pragmatici e calmi, tipico atteggiamento di chi non si scompone davanti a nulla. La maggior parte degli intervistati infatti non ha paura e alla vista di un insetto apre la finestra per farli uscire (61%) oppure usa un insetticida spray che ha in casa (45%).Nella top 3 degli insetti che creano maggior fastidio in casa, vi sono al primo posto le zanzare per ben il 70% dei rispondenti del Nord Ovest, al secondo posto blatte e scarafaggi (64%), seguite dalle cimici per il 56%. Podio che ritroviamo anche tra gli abitanti del Nord Est.Il centro Italia è la zona dove vi è una percentuale maggiore di persone che alla vista di un insetto scappano urlando (38%). Non sorprende quindi che tra gli abitanti del centro Italia ci sia la percentuale più alta di chi alla vista di un insetto ha preso un farmaco calmante. Gli intervistati di quest’area geografica sono però anche quelli che più degli altri, quando si trovano in questo tipo di situazione, decidono di chiamare servizi professionali di disinfestazione (10%) per approfondire se si tratta di un avvistamento isolato o di una vera e propria infestazione.Nella top 3 degli insetti che creano maggior fastidio in casa, vi sono al primo posto le zanzare per ben il 74% dei rispondenti del centro, seguite da calabroni (44%), chiudo il podio api/vespe (36%).Al Sud vi è la percentuale più alta di coloro che restano paralizzati alla vista di un insetto, per questo chiamano in aiuto amici e parenti.Nella top 3 degli insetti che creano maggior fastidio in casa, vi sono al primo posto le zanzare per ben il 70% dei rispondenti del sud, al secondo posto blatte e scarafaggi (67%), seguite da mosche (49%).“La paura che si dimostra davanti a questi insetti è dovuta principalmente alla mancanza di consapevolezza su quale sia la cosa migliore da fare. E’ bene non sottovalutare mai nessun tipo di situazione perchè in alcuni casi quello che diventa davvero pericoloso non è l’insetto in sè, ma il cercare di risolvere tutto in autonomia, magari a discapito della sicurezza ambientale, umana e di insetti non target”, commenta Fabio Agostini, Quality & Pest Management Expert di Rentokil Italia.

– foto ufficio stampa Rentokil –

