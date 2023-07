ROMA (ITALPRESS) – “Fare un passo indietro? Non capisco per qualemotivo, a oggi non ho ricevuto nessun avviso di garanzia esono assolutamente tranquilla. Sono tante le cose da fare”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo all’assemblea nazionale di Confagricoltura.(ITALPRESS).– Foto: Agenzia Fotogramma –