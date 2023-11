ROMA (ITALPRESS) – La Lazio conquista una vittoria fondamentale in ottica qualificazione battendo di misura 1-0 il Feyenoord nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. In una partita decisamente bloccata, ai biancocelesti basta il gol di Immobile nel recupero del primo tempo per prendersi tre punti che possono cambiare il loro cammino […]