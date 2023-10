LECCE (ITALPRESS) – Lecce e Sassuolo giocano a viso aperto e alla fine esce un pareggio al Via del Mare. Protagonista assoluto è però Andrea Consigli, che in almeno quattro occasioni evita il gol dei giallorossi, ma anche gli emiliani, a loro volta, si rendono pericolosi dopo l’1-1 pur non impegnando Falcone.In avvio Lecce aggressivo. […]