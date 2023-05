Matthews vince la 3^ tappa al Giro, Evenepoel resta in rosa

MELFI (ITALPRESS) – Michael Matthews (Team Jayco AlUla) ha vinto allo sprint la terza tappa del Giro d’Italia 2023, la Vasto-Melfi di 216 chilometri. L’australiano ha anticipato il danese Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Kaden Graves (Alpecin-Deceuninck) e Vincenzo Albanese (l’Eolo-Kometa) finito quarto. Tappa caratterizzata dalla fuga di una coppia del Team Corratec-Selle Italia, il russo Alexander Konychev ed il serbo Veljko Stojnic raggiunti a pochi chilometri dall’arrivo. Resta in sostanza invariata la classifica generale, con il belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) che mantiene la maglia rosa con un vantaggio di 25″ su Filippo Ganna e 32″ su Joao Almeida. “Volevamo fare di tutto per vincere e ci siamo riusciti. Non vincerò il Giro ma vincere una tappa è eccezionale” ha detto Matthews. Domani la quarta tappa, da Venosa a Lago Laceno, in provincia di Avellino, per 175 km complessivi.

