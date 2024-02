ROMA (ITALPRESS) – Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl di ratifica del protocollo firmato tra Italia e Albania sui migranti con 93 voti favorevoli e 61 contrari. Il disegno di legge era già stato approvato dalla Camera. Per il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco “il Protocollo di cooperazione con l’Albania per […]