BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jorge Martin, in sella alla Ducati Prima Pramac, è il nuovo campione del mondo della MotoGP, grazie al terzo posto ottenuto nel Gran Premio di Barcellona. Per la prima volta nell’era moderna, un team clienti trionfa in campionato. Resa vana, dunque, la vittoria di Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) sul circuito del […]