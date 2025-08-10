Basket, al via le finali del torneo “Hooper King”

Si svolgeranno a San Leone questo pomeriggio a partire dalle 18 le finali del torneo “Hooper King” con oltre 60 squadre da tutta la Sicilia.

Sono oltre 250 gli atleti coinvolti, più di 60 squadre da tutta l’isola e un’atmosfera da evento nazionale, il torneo si conferma come punto di riferimento per gli appassionati di basket 3×3.

A guidare l’organizzazione ci sono Giacomo Alba (allenatore del Real Basket Agrigento), Alessio Bazan (College Basket Borgomanero) e Andrea Gangarossa (ex giocatore semi-pro), con il coordinamento tecnico di Tymur Arabadzhy, responsabile del settore giovanile del Real Basket Agrigento e medagliato mondiale nel 3×3.

Un evento che mescola sport, stile e creatività: le divise ufficiali sono state disegnate dal fashion designer agrigentino Giuliano Vita, direttore artistico del torneo. A sostegno dell’iniziativa c’è anche l’associazione “Noi Per Lo Sport”, impegnata nella promozione dell’attività sportiva come strumento di inclusione e benessere.