Sociale

Nuovo ricovero per Fedez, al Fatebenefratelli per problemi gastrici

Sono attese nelle prossime ore comunicazioni ufficiali sulle suecondizioni

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione
MILANO (ITALPRESS) – Ancora problemi di salute per Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia. Il rapper milanese, classe 1989, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo aver accusato, secondo le prime informazioni, problemi di natura gastrica. Fedez è stato ricoverato d’urgenza nella stessa struttura dove, nel 2023, fu trasferito in seguito ad una grave emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Nell’occasione il rapper subì un delicato intervento chirurgico e dovette restare ricoverato per alcuni giorni. Sono attese nelle prossime ore comunicazioni ufficiali sulle condizioni di Fedez, diventato da poco papà per la terza volta per la nascita di Edoardo Lupo, dato alla luce dalla sua compagna, la stilista Giulia Honegger.
– Foto Image –
(ITALPRESS).
0 commenti
Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Mosella: l’impresa, l’antimafia e i prestanome: “Tanto io non ne capisco una m…”
Agrigento

Atto intimidatorio in un ristorante a Villaseta, trovate bottiglie con benzina 
Apertura

Stalking a imprenditore agrigentino, ragazza patteggia 1 anno e 4 mesi 
Apertura

Vasto incendio a Bivona, Cinà: “Se il fuoco si avvicinerà alle case pronti all’evacuazione”
Apertura

Scontro tra due auto in contrada Petrusa, traffico in tilt
banner italpress istituzionale banner italpress tv