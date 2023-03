Orlando battuto dai Lakers, Utah in volata su Boston

ROMA (ITALPRESS) – Battuta d’arresto per Orlando nella notte italiana della regular-season dell’Nba. I Magic si arrendono sul parquet dei Los Angeles Lakers per 111-105 nonostante una grande prova dell’azzurro Paolo Banchero, capace di contribuire alla causa della franchigia della Florida con un bottino di 21 punti, 6 rimbalzi e 3 assist in 36 minuti di impiego. Il top-scorer però è il californiano Reaves, a referto con 35 punti, il suo massimo in carriera. Vittoria in volata, invece, per Utah Jazz, che nell’impianto di casa si aggiudica per 118-117 il match con i Boston Celtics. Simone Fontecchio infila 8 punti, 1 rimbalzo e 1 assist in 16 minuti complessivi di gioco, il più prolifico è il suo compagno di squadra Markkanen, autore di 28 punti. Quinta affermazione nelle ultime sei gare per i Los Angeles Clippers, che espugnano per 117-102 il campo dei Portland Trail Blazers con 29 punti di George e 24 di Leonard. Altri risultati: Washington Wizards-Sacramento Kings 118-132; Brooklyn Nets-Denver Nuggets 102-108; Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns 124-120; San Antonio Spurs-Atlanta Hawks 126-118; Detroit Pistons-Miami Heat 100-112; Houston Rockets-New Orleans Pelicans 107-117; Milwaukee Bucks-Toronto Raptors 118-111.

