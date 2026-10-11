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Papa Leone “Ho un nodulo al polmone, operazione programmata nei prossimi giorni”

Lo ha comunicato il Papa durante l’Angelus

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione
ROMA (ITALPRESS) – Nel corso dell’Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha annunciato a sorpresa che si sottoporrà a breve ad un’operazione. “I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone in fase iniziale e ben localizzato, seguendo il loro consiglio, mi sottoporrò a un’operazione già programmata nei prossimi giorni” ha detto.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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