LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Il weekend di Losail che potrebbe consegnargli aritmeticamente il terzo titolo mondiale di fila con largo anticipo comincia nel migliore dei modi per Max Verstappen. L’olandese della Red Bull – che potrebbe festeggiare già nella sprint di domani – si assicura intanto la pole position per la gara di domenica in […]