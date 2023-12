ROMA (ITALPRESS) – Non una manovra prudente ma “scritta sull’acqua”. E’ il giudizio del Partito Democratico sul disegno di legge di bilancio presentato dal Governo e ora all’esame del Senato. I Dem, in una conferenza stampa a palazzo Madama, hanno fatto una “fotografia alla vigilia della discussione generale in Senato, dopo un lunghissimo percorso segnato […]