ST.MORITZ (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Giornata sfortunata per lo sci alpino con entrambe le gare saltate a causa delle condizioni meteo avverse. E’ stata infatti cancellato il Supergigante femminile di Coppa del mondo a St.Moritz per via della forte nevicata caduta nella notte. Saltato anche lo slalom maschile in programma in Val D’Isere. La sicurezza della […]