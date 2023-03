Terzo Polo, Renzi “Nuovo partito entro autunno, ci credo davvero”

ROMA (ITALPRESS) – “In molti mi state scrivendo perchè dopo varie uscite stampa non è chiaro quello che farò io da grande. Vi ringrazio per la premura, ma la situazione è molto semplice. Io voglio lavorare perchè il progetto del Terzo Polo prenda forza. Perchè ci credo, davvero; perchè ci credo, tanto. Per farlo abbiamo incaricato con il voto di tutta Italia Viva un comitato politico, guidato da Carlo Calenda e da Elena Bonetti. E composto da alcuni tra i nostri dirigenti. Dobbiamo tutti dare una mano perchè il lavoro di questo comitato funzioni bene e ci consegni un percorso credibile per fondare il partito nuovo entro questo autunno”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. “Ci sono tutte le condizioni perchè ciò accada e funzioni, quindi lavoriamo senza polemiche e senza retropensieri. Do una serie di appuntamenti: domani sera alle 21 farò una assemblea in video chiamata con tutti i segretari provinciali, regionali, i sindaci e gli amministratori dei comuni con più di 15.000 abitanti, i consiglieri regionali, i parlamentari e tutto il gruppo dirigente di Italia Viva. Sabato 10 giugno si terrà l’Assemblea Nazionale per dare lo sprint finale al percorso del partito unico che per noi si può chiudere a ottobre 2023”.

