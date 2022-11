Turismo, restyling e investimenti mirati per il gruppo Mangiàs

ROMA (ITALPRESS) – Valorizzare il prodotto ospitalità e accogliere un nuovo mix di clientela nazionale ed internazionale. E’ stato questo il focus del 2022 per Mangiàs Resorts and Clubs. Un anno ricco di novità, in cui il Gruppo si è impegnato in attività di restyling delle strutture, in progetti di espansione e di investimenti mirati alla valorizzazione del territorio. In particolare, sono stati previsti investimenti (Capital Expenditure) per 4 dei 6 hotel coinvolti nella Joint Venture con Blackstone, tramite la sua controllata HIP (Hotel Investment Partner). Una delle proprietà, il Selinunte Resort, è già stata rinnovata, mentre i lavori sono in corso per le altre 3 (Brucoli Resort in Sicilia, Santa Teresa Resort e MClub Budoni in Sardegna). Punta di diamante del parco di Sciaccamare (Agrigento), il Torre del Barone Resort passerà presto dall’essere un Resort 4 stelle a un 5 stelle. Novità: alcune tra le proprietà accoglieranno gli ospiti anche d’inverno. Infine, in occasione del prossimo Natale e Capodanno 2023, l’azienda ha pensato a due pacchetti speciali, con vacanze di relax immersi nella natura del parco di Torre del Barone.

