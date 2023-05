MILANO (ITALPRESS) – Il 2023 si prospetta come un anno molto positivo per l’andamento del settore del turismo, con trend di crescita elevati. La novità della nuova stagione è un fattore sempre più centrale nelle scelte di viaggio: la sostenibilità. Le scelte di viaggio sostenibili nel 2023 risulteranno sempre più decisive per oltre il 70% […]