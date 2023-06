MILANO (ITALPRESS) – “Rischiamo un peggioramento della situazione, non solo per gli abitanti di quella parte di Ucraina ma anche per il crescendo del conflitto” dichiara il Ministro degli Esteri Antonio Tajani a Non Stop News, su RTL 102.5 riferendosi allo scambio di accuse fra Mosca e Kiev sulla distruzione della diga di Kakhovkaa. “L’Italia […]