Ucraina, Zelensky al Parlamento Ue “Siamo insieme nella lotta”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Stiamo combattendo la più grande forza antieuropea del mondo moderno. In questa lotta siamo insieme. Dobbiamo difenderci. Continueremo a combattere”. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo intervento al Parlamento Europeo, a Bruxelles.“Ringrazio tutti voi per difendere questo ideale tutti insieme”, ha sottolineato Zelensky, che ha aggiunto: “La nostra vittoria garantirà quella dei valori europei, deve diventare realtà, è un imperativo”.“Ringrazio tutti quanti voi che avete aiutato il nostro popolo, i nostri cittadini e i profughi che si sono insediati nei vostri Paesi – ha sottolineato il presidente ucraino -. Grazie a chi è sceso in piazza e posto domande divulgando la verità sul regime russo”.“Per l’Ucraina questa è la nostra casa. Sono qui davanti a voi per difendere la casa del nostro popolo, di tutti gli ucraini”, ha detto ancora il presidente, che ha proseguito: “Abbiamo una storia comune, quella dell’Europa, siamo europei. Vogliamo diventare membri dell’Unione Europea”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).