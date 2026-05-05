Sociale

Ultimo saluto ad Alex Zanardi, in migliaia ai funerali di Padova

PADOVA (ITALPRESS) – Migliaia di persone hanno reso omaggio ad Alex Zanardi, i cui funerali sono stati celebrati presso la Basilica di Santa Giustina a Padova. La bara è stata accompagnata da atleti paralimpici e dalle carrozzine dei compagni di Obiettivo 3, il progetto fondato dallo stesso Zanardi. Sull’altare, la sua handbike, simbolo della rinascita […]

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione
PADOVA (ITALPRESS) – Migliaia di persone hanno reso omaggio ad Alex Zanardi, i cui funerali sono stati celebrati presso la Basilica di Santa Giustina a Padova. La bara è stata accompagnata da atleti paralimpici e dalle carrozzine dei compagni di Obiettivo 3, il progetto fondato dallo stesso Zanardi. Sull’altare, la sua handbike, simbolo della rinascita sportiva dopo il grave incidente. Presenti le massime autorità civili e sportive, tra cui il ministro Andrea Abodi, Giovanni Malagò e Luca Pancalli, insieme a tanti protagonisti dello sport italiano.
A celebrare la funzione don Marco Pozza, che nell’omelia ha ricordato la straordinaria capacità di Zanardi di rialzarsi e reinventarsi, definendolo un uomo capace di trasformare ogni limite in opportunità. Forte anche il ricordo della famiglia: “Combattente” è stato il termine scelto per descriverlo, mentre il figlio Niccolò ha raccontato l’Alex di casa, fatto di semplicità e sorrisi quotidiani. Zanardi lascia un’eredità che va oltre lo sport: un messaggio universale di forza, speranza e positività, destinato a restare nel tempo.
– foto sv/Italpress –
(ITALPRESS).
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