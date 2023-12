NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Washington in crisi e nemmeno Danilo Gallinari sembra poter dare un contributo efficace. Nella notte italiana della regular-season dell’Nba arriva l’11esima sconfitta nelle ultime dodici gare per i Wizards, sconfitti sul parquet di Orlando Magic per 130-125. Per i padroni di casa, al loro nono centro consecutivo, 31 punti […]