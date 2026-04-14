Trapani

Alla guida di un’auto senza patente e con 200 grammi di cocaina, arrestato

Trovato in possesso di 2 involucri in cellophane contenenti complessivamente circa 200 gr. di cocaina, una piccola quantità di hashish in altro contenitore e due coltelli

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne marsalese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e guida senza patente.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di perlustrazione hanno notato il giovane a bordo della propria auto eseguire una serie di manovre repentine in mezzo al traffico e decidevano così di procedere a un controllo ai fini dell’identificazione. 

All’esito del controllo e della perquisizione personale e veicolare il 26enne, oltre ad essere privo della patente di guida, è stato trovato in possesso di 2 involucri in cellophane contenenti complessivamente circa 200 gr. di cocaina, una piccola quantità di hashish in altro contenitore e due coltelli a serramanico di genere vietato. Dopo l’arresto e l’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto alla custodia cautelare presso il carcere di Trapani. 

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