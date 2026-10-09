Detenuto prende a testate agente di polizia penitenziaria, la denuncia del sindacato

Ancora violenza in carcere contro un appartenente alla Polizia penitenziaria costretto a ricorrere alle cure ospedaliere a Trapani. Un agente e’ stato colpito al volto con una violenta testata da un detenuto, riportando la frattura del naso e del setto nasale, con una prognosi di dieci giorni. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione e’ avvenuta durante una situazione di tensione determinata dalle insistenti richieste del detenuto, che pretendeva materiale e prodotti non immediatamente disponibili. Nonostante i tentativi del personale di gestire la situazione e di riportare la calma, l’uomo prima ha scagliato una bottiglia di plastica contro il muro, dopo ha colpito al volto l’agente intervenuto per cercare di tranquillizzarlo.

L’immediato intervento degli altri poliziotti penitenziari ha consentito di contenere la situazione e ricondurre il detenuto in cella. L’agente ferito e’ stato invece trasportato in ambulanza in ospedale. Sulla vicenda interviene Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria: “Quanto accaduto a Trapani e’ un fatto grave, che non puo’ essere liquidato come un episodio ordinario della vita carceraria. Un agente e’ stato aggredito mentre cercava di riportare la calma, riportando una frattura al naso. A lui va la nostra piena solidarieta’ e l’augurio di una pronta guarigione. Occorrono strumenti adeguati, personale sufficiente, protocolli operativi efficaci e un’organizzazione capace di prevenire le aggressioni, intervenendo tempestivamente nelle situazioni di maggiore criticita’. Non possiamo continuare a chiedere agli agenti di gestire emergenze quotidiane senza garantire loro tutte le necessarie condizioni di sicurezza”.