Diciannovenne muore in ospedale dopo grave incidente stradale
Gabriele Calvaruso, 19 anni, è morto in ospedale dov'era stato ricoverato ieri pomeriggio a causa di un incidente stradale
Gabriele Calvaruso, 19 anni, è morto nell’ospedale Villa Sofia di Palermo dov’era stato ricoverato al Trauma Center ieri pomeriggio a causa di un incidente stradale avvenuto in viale Europa, ad Alcamo, nel Trapanese. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale di Alcamo.
