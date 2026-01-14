PRIMO PIANO

Diciannovenne muore in ospedale dopo grave incidente stradale

Gabriele Calvaruso, 19 anni, è morto in ospedale dov'era stato ricoverato ieri pomeriggio a causa di un incidente stradale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Gabriele Calvaruso, 19 anni, è morto nell’ospedale Villa Sofia di Palermo dov’era stato ricoverato al Trauma Center ieri pomeriggio a causa di un incidente stradale avvenuto in viale Europa, ad Alcamo, nel Trapanese. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale di Alcamo. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sicilia

10eLotto, tripletta da 95mila euro in Sicilia
Palermo

Accoltellato in una rissa in piazza, 19enne in ospedale
Lampedusa

Tumori, primi pazienti al Servizio Oncologico Decentrato di Lampedusa
Agrigento

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, rimpatriato cittadino extracomunitario
Agrigento

Carabinieri, Riccardo Sciuto promosso Generale di divisione 
PRIMO PIANO

Diciannovenne muore in ospedale dopo grave incidente stradale
banner italpress istituzionale banner italpress tv