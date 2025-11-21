Trapani

“Hanno evitato tragedia in autostrada”, premiati gli agenti della scorta del procuratore Vella

A ricevere l’attestato sono stati l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Pepe e l’Appuntato Scelto Vincenzo Carrubba

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Un gesto di grande valore civico e professionale ha trovato degna cornice nella cerimonia di consegna di una pergamena di encomio, organizzata dall’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo. Protagonisti due militari della Guardia di finanza di Gela, che hanno saputo trasformare una situazione ad alto rischio in un esempio di tutela della vita umana e di servizio alla collettività.

Durante un servizio di scorta al Procuratore della Repubblica di Gela, Salvatore Vella, i finanzieri hanno individuato una microcar che procedeva contromano nei pressi dello svincolo di Castelvetrano con a bordo due ragazze minorenni. Con sangue freddo e a rischio della propria incolumità, i “baschi verdi” hanno disposto la propria auto di traverso sulla corsia di sorpasso, attivando lampeggianti e sirene per proteggere il piccolo veicolo e scongiurare impatti con gli altri mezzi in transito.

L’intervento, che ha richiesto lucidità, coraggio e un altissimo senso del dovere, ha permesso alle giovani di fermarsi, compiere un’inversione di marcia e, successivamente, di essere accompagnate fuori dall’autostrada e affidate ai familiari. Un gesto che ha evitato una possibile tragedia e ha ribadito il valore della tutela della vita umana.

La cerimonia di encomio si è svolta presso la Sala Giunta del Palazzo dei Carmelitani, alla presenza del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, della Giunta comunale e delle autorità civili e militari del territorio, nonché dei genitori delle due ragazze. A ricevere l’attestato sono stati l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Pepe e l’Appuntato Scelto Vincenzo Carrubba, due esempi concreti di dedizione e di professionalità al servizio della collettività.

“Questo momento è una testimonianza della responsabilità e del coraggio delle Fiamme Gialle nel garantire sicurezza pubblica e tutela della vita”, ha dichiarato il Comandante provinciale di Caltanissetta, Colonnello Stefano Gesuelli, durante la cerimonia. “La loro azione ha trasformato un potenziale pericolo in un esempio di servizio alla collettività”.

L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale sottolinea il ruolo centrale delle Forze dell’Ordine nella tutela della sicurezza pubblica e serve da promemoria concreto di come professionalità, prontezza e senso del dovere possano fare la differenza in situazioni critiche.

