Hashish e bilancino di precisione, arrestato 18enne

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno eseguito un servizio straordinario finalizzato a incrementare i controlli alla circolazione stradale, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale sull’ordine e sicurezza pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani.

All’esito del servizio, oltre alla denuncia di due soggetti per guida in stato di ebbrezza alcolica, è stato sottoposto a controllo un 18enne alcamese trovato, a seguito di perquisizione, in possesso di 5 dosi di hashish. Le attività di ricerca estese dai Carabinieri presso il domicilio del ragazzo hanno permesso il rinvenimento di ulteriori 40 gr. della medesima sostanza e di materiale per il confezionamento del narcotico.

Tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, all’esito dell’udienza di convalida, il 18enne è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Castellammare del Golfo.