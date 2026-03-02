Agrigento

Agrigento, il Comitato di via Gioeni: “Non parteciperemo a confronti elettorali organizzati da partiti o coalizioni”

Il Comitato ribadisce con forza la propria natura e i propri confini d’azione, a tutela della propria onorabilità e dei cittadini rappresentati

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

“In merito all’attuale fase di campagna elettorale e alle sollecitazioni ricevute, il Comitato di Quartiere “Via Gioeni” intende ribadire con forza la propria natura e i propri confini d’azione, a tutela della propria onorabilità e dei cittadini rappresentati. Facendo riferimento all’atto costitutivo del 21/01/2022, si ricorda che il Comitato è un organismo: Rigorosamente apartitico e aconfessionale; Privo di scopi di lucro o finalità elettorali; Nato esclusivamente per la tutela del decoro, della vivibilità e della sicurezza di Via Gioeni. Neutralità Istituzionale Il Comitato non esprime, né esprimerà mai, appoggio a singoli candidati, liste o schieramenti politici. La nostra missione è interloquire con le Istituzioni (il Comune di Agrigento,Provincia/Libero Consorzio, Prefettura, etc.) indipendentemente da chi le amministri pro tempore. Le criticità della nostra zona — snodo strategico tra il centro città, i parcheggi principali e la Cattedrale — sono oggettive, documentate e restano sul tavolo del confronto civico come priorità collettive, non come merce di scambio elettorale. Disposizioni per i candidati Per garantire la massima trasparenza e coerenza con i nostri fini statutari, il Comitato comunica che: Non parteciperà a confronti elettorali organizzati da partiti o coalizioni. Non autorizza l’uso del proprio nome o del logo in materiale propagandistico o comunicazioni politiche. Resta, come sempre, aperto all’ascolto delle istanze dei residenti, che restano gli unici referenti della nostra attività. Il Comitato di Quartiere Via Gioeni appartiene ai cittadini, non alla politica. Qualsiasi tentativo di strumentalizzazione verrà fermamente respinto a tutela dell’indipendenza e dell’integrità del nostro operato”. Questa la nota del Comitato di quartiere Gioeni.

