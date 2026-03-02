Amministrative, parte la campagna elettorale di Di Rosa: “Non temiamo confronti con nessuno”





“Guarda sensazioni positive devo dire che il numero non l’ho mai guardato delle persone, ma stasera era un bel numero perché oltretutto abbiamo trasmesso in diretta l’evento e la gente deve iniziare a sentire ciò che diciamo noi nel nostro programma, un programma che abbiamo già iniziato a spoilerare, abbiamo creato un primo opuscolo e siamo gli unici ad avere ufficializzato immediatamente la mia candidatura. Non temiamo confronto con nessuno siamo pronti a confrontarci su tutte le materie amministrative.” Cosi il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa che questo pomeriggio ha lanciato ufficialmente la sua campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative ad Agrigento.

Durante l’incontro il candidato Di Rosa ha presentato il progetto civico “Tutti Insieme per una Città Normale”, un percorso già avviato da mesi, costruito fuori dai partiti, lontano dalle logiche di potere e fondato su programmi chiari, obiettivi concreti e soluzioni cantierabili. Un progetto che nasce dall’ascolto quotidiano dei quartieri, delle famiglie, dei lavoratori, dei giovani e delle imprese.

“Una frecciatina voglio lanciarla, dice il candidato Di Rosa. Piuttosto che di cercare di sminuire il lavoro degli altri e fare campagna elettorale precostruite, iniziate a presentare il vostro programma, a dire come vorreste migliorare Agrigento, cosa avete fatto negli ultimi 15 anni, vediamo se un minimo di quello che ha fatto Giuseppe di Rosa nel contrastare la mala amministrazione l’avete fatto e dite cosa avete fatto per la città e cosa vorreste fare”, ha concluso Di Rosa.