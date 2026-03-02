Agrigento

Amministrative, parte la campagna elettorale di Di Rosa: “Non temiamo confronti con nessuno”

Durante l'incontro, il candidato Di Rosa ha presentato il progetto civico “Tutti Insieme per una Città Normale”

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione



“Guarda sensazioni positive devo dire che il numero non l’ho mai guardato delle persone, ma stasera era un bel numero perché oltretutto abbiamo trasmesso in diretta l’evento e la gente deve iniziare a sentire ciò che diciamo noi nel nostro programma, un programma che abbiamo già iniziato a spoilerare, abbiamo creato un primo opuscolo e siamo gli unici ad avere ufficializzato immediatamente la mia candidatura. Non temiamo confronto con nessuno siamo pronti a confrontarci su tutte le materie amministrative.” Cosi il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa che questo pomeriggio ha lanciato ufficialmente la sua campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative ad Agrigento.

Durante l’incontro il candidato Di Rosa ha presentato il progetto civico “Tutti Insieme per una Città Normale”, un percorso già avviato da mesi, costruito fuori dai partiti, lontano dalle logiche di potere e fondato su programmi chiari, obiettivi concreti e soluzioni cantierabili. Un progetto che nasce dall’ascolto quotidiano dei quartieri, delle famiglie, dei lavoratori, dei giovani e delle imprese.
“Una frecciatina voglio lanciarla, dice il candidato Di Rosa. Piuttosto che di cercare di sminuire il lavoro degli altri e fare campagna elettorale precostruite, iniziate a presentare il vostro programma, a dire come vorreste migliorare Agrigento, cosa avete fatto negli ultimi 15 anni, vediamo se un minimo di quello che ha fatto Giuseppe di Rosa nel contrastare la mala amministrazione l’avete fatto e dite cosa avete fatto per la città e cosa vorreste fare”, ha concluso Di Rosa.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Mafia, è morto il boss Nitto Santapaola
dalla Regione

Ciclone Harry e frana, via ai pagamenti per le imprese danneggiate
Agrigento

Amministrative, parte la campagna elettorale di Di Rosa: “Non temiamo confronti con nessuno”
Agrigento

Agrigento, il Comitato di via Gioeni: “Non parteciperemo a confronti elettorali organizzati da partiti o coalizioni”
dalla Regione

Regione Sicilia, al via pagamenti per imprese danneggiate dal ciclone Harry
Mafia

Borsellino, i giudici: “Arnaldo La Barbera condizionò le indagini”
banner italpress istituzionale banner italpress tv