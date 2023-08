Merce contraffatta in spiaggia, sequestrati oltre duemila articoli

Occhiali, cappelli, borse. Oltre duemila articoli sono stati sequestrati dagli agenti della Polizia locale di Favignana (Trapani), in una località balneare dell’isola, durante controlli finalizzati al contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione. La merce, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa cinquemila euro. La Polizia locale, coordinata dal comandante Giuseppe Libero Carbone, ha intensificato nei giorni scorsi i controlli sulle spiagge e su tutta l’isola. Un potenziamento che è stato possibile avviare grazie a un contributo di trentatremila euro ottenuto dal Comune nell’ambito del progetto ‘Spiagge sicure’, promosso dal ministero dell’Interno per la prevenzione e il contrasto all’abusivismo commerciale e all’illegalità sui litorali italiani. “Le risorse ottenute – spiega il comandante – saranno impiegate per l’implemento delle ore di servizio straordinario del personale della Polizia municipale e l’acquisizione di dispositivi software e hardware che consentiranno di digitalizzare l’attuale sistema gestionale dei procedimenti. Si procederà all’acquisto di una postazione computer e di smartphone dotati di stampante portatile abilitati alla generazione di accertamenti delle violazioni e alla redazione di segnalazioni riguardanti il territorio, gestiti da un programma dedicato utilizzato da numerosi Comuni d’Italia”. Strumenti che consentiranno alla Polizia locale di migliorare e velocizzare l’attività di controllo per assicurare il rispetto delle norme e la salvaguardia delle coste