Minaccia un passante con il coltello per farsi consegnare il cellulare, arrestato per rapina
Dopo aver minacciato la vittima si faceva consegnare il telefono cellulare
I Carabinieri della Stazione di Partanna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’ufficio G.I.P. presso Tribunale per i minorenni di Palermo nei confronti di un giovane del luogo ritenuto responsabile di una rapina.
Il provvedimento scaturisce dalle risultanze investigative di un’indagine condotta dai militari di Partanna, relativa ad una rapina perpetrata tramite minaccia con un coltello lo scorso agosto in quel comune. Nella circostanza l’odierno arrestato dopo aver minacciato la vittima si faceva consegnare il telefono cellulare. Al termine delle operazioni il giovane è stato tradotto presso il carcere per i minorenni di Palermo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.