Trapani

Non si ferma all’alt dei carabinieri, era al volante sotto effetto di stupefacenti

Denunciato un 31enne per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di alterazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno denunciato, per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze Stupefacenti, un ericino classe ’94 con precedenti di polizia.

I militari dell’Arma, durante un turno notturno, intimavano l’ALT al 31enne che viaggiava a bordo della sua auto, nei pressi della via Argenteria. L’uomo non si fermava dandosi a precipitosa fuga con manovre pericolose eseguite a velocità elevate, pericolose per se e per gli altri utenti della strada. Dopo poco i Carabinieri riuscivano a fermare il 31enne e sottoporlo agli accertamenti tossicologici.  

Dagli accertamenti l’uomo è risultato in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti motivo per il quale gli veniva ritirata la patente di guida.

